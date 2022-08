Sahraoui-magi da Vålerenga fortsatte storformen

NTB

Osame Sahraoui (21) ble kampens store spiller med et mål i hver omgang i Vålerengas 2-1-seier over Viking i Eliteserien søndag.

Den dribleglade venstrevingen gjorde livet surt for Viking-forsvarerne ved flere anledninger gjennom kampen. Talentet har fått kritikk for manglende sluttprodukt, men foran over 9000 tilskuere i Stavanger var det ingen tvil.

Et dribleraid som endte med en lav avslutning i det lengste hjørnet og et godt skudd fra 14 meter, gjør at Sahraoui står med fire scoringer denne sesongen.

Hans Vålerenga står uten tap på åtte kamper. Sju av dem er blitt seirer. Det er et godt utgangspunkt for Oslo-laget som forbereder seg til et hett derby mot rival og tredjeplasserte Lillestrøm til helgen.

– Vi har fått selvtilliten på plass. Man trenger selvtillit for at det skal flyte, og nå flyter det for oss. Alt går bra for oss. Vi hadde en veldig tung periode, så det er viktig at vi får denne perioden, sa Sahraoui til Discovery.

Første eliteseriemål

For Viking har det vært en tøff uke. Torsdag ble drømmen om Europa-spill knust med tap for rumenske FCSB. Søndag ga Edvin Austbø Viking et håp 20 minutter før slutt med sin første eliteseriescoring, men det ble med håpet.

Viking møter Kristiansund borte i neste oppgjør, mens Vålerenga skal måle krefter i det som ser ut til å bli en publikumsfest mot Lillestrøm i Oslo.

På overtid deiset Odin Thiago Holm og Viking-keeper Patrik Gunnarsson i bakken i en stygg kollisjon. Begge ble bandasjert på banen for kutt i hodet og kunne fortsette, men det var det siste som skjedde i den hektiske kampen i Stavanger.

Sahraoui i sving

Viking startet kampen best og skapte noen farligheter. Deretter ble VIF mer med i spillet, og Sahraoui driblet seg gjennom «hele» Viking-forsvaret før han satte inn 1-0.

I forkant serverte Odin Thiago Holm en lekker stikker til nysigneringen Torgeir Børven, men angriperens avslutning alene med keeper ble stoppet.

Ti minutter ut i 2. omgang fikk Sahraoui ballen i 16-meteren, tok et par berøringer før han plasserte ballen hardt og bestemt forbi Gunnarsson.

En sluttspurt ble iverksatt av Viking da unggutten Austbø snek inn en ball bak Magnus Sjøeng i VIF-buret med 20 minutter igjen av kampen. Avslutningen fra utenfor 16-meteren var ikke hard, men helt ute ved venstre stolpe.

Blør for drakta

Det meste dreiet seg om Viking i siste del av kampen, men Stefan Strandberg og resten av VIF-forsvaret sto imot.

Fredrik Torsteinbø var nære på i overtiden, men hans lobb over Sjøeng gikk også over mål, og Sahraouis to mål ble avgjørende.

– Det var fryktelig deilig. Man ser moralen i den gruppa her. Det betyr veldig mye. Jeg scorer to mål, men måten vi forsvarer oss på siste 20-30, viser at vi blør for drakta, sa Sahraoui.