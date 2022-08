Pogba i konflikt med broren – hevder seg utsatt for trusler og utpressing

Paul Pogba, her som Manchester United-spiller, hevder seg truet etter at hans bror Mathias har kommet med en video der han lover avsløringer.

Paul Pogba sier han er blitt truet og utsatt for utpressing etter at hans bror Mathias la ut en video hvor han lovet «store avsløringer» om fotballstjernen.

I videoen, som er publisert på forskjellige sosiale medier-plattformer og på fire forskjellige språk, forteller Mathias Pogba at det franske, italienske og engelske publikummet, fansen, det franske landslaget, Juventus, lagkamerater og sponsorer fortjener å vite «noen ting» om broren.

I tillegg sier han at det vil komme avsløringer om brorens agent Rafaela Pimenta, som tidligere i år tok over som leder av agentselskapet til avdøde Mino Raiola. Pimenta har blant annet ansvaret for Erling Braut Haaland etter Raiolas bortgang i april.

I en uttalelse søndag signert av Pogbas advokater, hans mor Yeo Moriba og agent Pimenta heter det at Mathias' video er «dessverre ingen overraskelse», melder nyhetsbyrået AFP.

– Det kommer i tillegg til trusler og utpressingsforsøk fra en organisert gjeng mot Paul Pogba, heter det i uttalelsen.

Der blir det også opplyst at myndigheter i Italia og Frankrike ble informert for en måned siden. Ytterligere kommentarer vil ikke bli gitt på grunn av en pågående etterforskning.

Ikke navngitte kilder forteller til AFP at det kreves store pengesummer fra Paul Pogba om det ikke skal deles innhold om ham på nett.

I videoen til Mathias Pogba forteller han at folk trenger å vite det han vet for å kunne bedømme om broren «fortjener en plass på det franske landslaget, æren av å spille VM, og om han fortjener å starte kamper for Juventus».

29 år gamle Paul Pogba, som vant VM i 2018 med Frankrike, er for tiden ute med en kneskade. Han forlot Manchester United til fordel for Juventus i sommer.

Den tre år eldre broren Mathias Pogba er også fotballspiller og har vært i en rekke klubber i lavere divisjoner i Europa.