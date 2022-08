Hovland med solid start på tredje runde av PGA-tourmesterskapet

NTB

Viktor Hovland endte med fem birdier og to bogeyer i PGA-tourmesterskapet lørdag. Nordmannen har levert stabilt i Atlanta og ligger 22. plass.

Lynnedslag i nærheten av golfbanen PGA-tourmesterskapet holdes på i Atlanta, gjorde at Hovland og de andre golfstjernene måtte vente med å slå ut på tredje runde. Uværet klarte ikke å sette en støkk i nordmannen på første halvdel av lørdagens 18 hull.

Birdie på hull 3, 5 og 9, gjør at nordmannen åpnet med tre slag under par på runden og er seks slag under par totalt i den siste PGA-turneringen for sesongen. De ni siste hullene har vært betydelig vanskeligere for nordmannen så langt i turneringen. Denne gangen ble fasiten to birdier og to bogeyer på den andre halvdelen av runden, og han avsluttet dermed dagen tre under par.

Dermed ligger han seks slag under par etter tre av fire runder, noe som holder til en 22. plass så langt.

Hovland fortalte til Discovery etter fredagens runde at han ikke tenker så mye på hvor han ender i PGA-tourmesterskapet.

– Det er bare å prøve å finne tilbake til slik jeg pleier å spille, for å få en god følelse inn mot høsten, sa golfesset.

Verdensener Scottie Scheffler, som startet med best utgangspunkt i turneringen som følge av hans spill tidligere i sesongen, leder sammenlagt. Han fikk riktignok ikke spilt ferdig den tredje runden før været igjen satte en stopper for golferne.

Før det hadde han gått tolv av lørdagens hull og lå på par i den tredje runden. Dermed ligger han fortsatt 19 slag under par sammenlagt i turneringen.