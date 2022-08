Stengel hindret sjelden hjemmeseier for Sandefjord: – Jævlig surt

Herman Stengel sørget for at Strømsgodset fikk med seg ett poeng mot Sandefjord. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

NTB

Sandefjord så ut til å sikre en sjelden hjemmeseier mot Strømsgodset, men på overtid sørget Herman Stengel for 2-2 i Eliteserien lørdag.

Tross et sent og viktig mål var ikke Strømsgodsets midtbanemann særlig fornøyd.

– Det er sånn det blir, så er det bra vi får med oss ett poeng. Men vi dro ned hit for å ta tre poeng. Vi får en god start og har noen store sjanser i førsteomgang vi bør utnytte. Når vi havner under 1-2 er det bra moral i gjengen og vi får i alle fall med oss en uavgjort, sa Stengel til Discovery.

Jesper Taaje, som lenge så ut til å bli matchvinner for Sandefjord, var enda mindre fornøyd etter at seieren glapp.

– Det er jævlig surt. Det skal ikke skje. Det er altfor dårlig. Når vi leder 2-1 på overtid så skal vi dra med oss det her, for det er ikke bra nok, sa Taaje.

Midtstopperen sikter til at Sandefjord kun står med en seier hjemme på sin egen plettfrie gressmatte denne sesongen. Mot et bortelag i storform så det ut til at årets andre hjemmeseier skulle komme, men det holdt ikke til slutt.

Målfest etter pause

Strømsgodset nedsablet Jerv med 6-0 sist helg og kom til Sandefjord med forventning om tre nye poeng.

Bortelaget var fryktelig nær å ta ledelsen etter tre minutter, da Tobias Gulliksen fyrte av inne i boksen og traff på innsiden av stolpen og ut.

Etter en drøy time kom åpningsmålet for Strømsgodset etter et herlig angrep. Gulliksen sendte ballen til Thomas Grøgaard med en frekk hælflikk og venstrebacken la ballen ut til Johan Hove som scoret sikkert.

Etter 67 minutter utnyttet Alexander Ruud Tveter en svak retur fra Godset-keeper Viljar Myhra og sørget for 1-1. Sju minutter før full tid stanget Jesper Taaje inn en corner.

Men på overtid fikk Stengel ballen på bakre stolpe og var sikker i avslutningsøyeblikket. Det sørget for poengdeling.

Ingenmannsland

Med seier hadde Godset tatt seg forbi både Viking og Vålerenga på tabellen, men med uavgjort ligger drammenserne fortsatt bak lagene som møtes i Stavanger søndag. Det betyr 7.-plass og 29 poeng etter 19 kamper for Godset. Det er langt opp til medalje og langt ned til nedrykksplass.

Sandefjord har ikke langt ned til 14.-plassen som gir nedrykkskvalifisering og selv om laget helst kunne hatt tre poeng er alle poeng kjærkomne mot bunnen av tabellen.

I det motsatte oppgjøret mot Godset i Drammen i april vant Sandefjord hele 5-0, men siden den gang har Godset gjort det langt sterkere i ligaen enn Sandefjord.

Strømsgodset har en hengekamp mot Tromsø til midtuka, før Aalesund venter hjemme på Marienlyst neste søndag. Samme dag spiller Sandefjord borte mot tabelljumbo Kristiansund.