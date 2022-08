Liverpool tangerte Premier League-rekorden med 9-0 over Bournemouth

NTB

Etter en tung seriestart fikk Liverpool skikkelig dreis på sakene da de ydmyket og rundspilte Bournemouth og vant 9-0 på Anfield i Premier League.

– Veldig bra. Vi ønsket å vise en reaksjon. Være oss selv. Å bli den beste versjonen av oss selv. Vi scoret fantastiske mål. Det handler om å fortsette, sa Klopp til BBC.

Med tre kamper uten seier, hvor av et ydmykende 1-2-tap for erkerival Manchester United forrige serierunde, var det noen veldig revansjesugne verter som tok imot Bournemouth.

Klubbens største seier i Englands øverste divisjon

Seieren er en tangering av klubbens største seier i Englands øverste divisjon med 9-0-seieren over Crystal Palace 12. september 1989. Det var før ligaen begynte å hete Premier League.

Og 9-0 er også tangering av den største seieren i Premier League-historien. Manchester United slo Ipswich 9-0 i 1995 før Southampton led samme skjebne i februar i fjor.

Leicester har også slått Southampton 9-0. Det skjedde tilbake i 2019.

Lørdag brukte ikke Liverpool mer enn to minutter før de hadde rystet de svartkledde gjestene.

Roberto Firmino slo et nydelig innlegg mot bakerste stolpe, hvor Luis Diaz steg til værs og headet vertene i ledelsen.

Barndomsdrøm i oppfyllelse

Harvey Elliott ville ikke være noe dårligere og banket til fra 18 meter tre minutter senere. Ballen skrudde lekkert rundt Mark Travers og i mål.

– Følelsene tok meg litt. Å score på Anfield har vært en drøm siden jeg var et barn. Med mye press på oss var det en enorm lettelse, sa Elliott til BBC.

Drøye 20 minutter senere testet også Trent Alexander-Arnold ut skuddfoten og banket Liverpool opp i 3-0 fra om lag 20 meter.

– Det var veldig spesielt der ute i dag. Vi tok sjansene våre og det var fantastisk fra guttene, sa backen til BBC og fortsatte:

– Det var definitivt et svar på tapet mot United. Når du blir slått vil du komme ut og vinne neste kamp. Vi hadde noe å bevise etter tre skuffende kamper, men det viktigste var å komme ut og vinne, og det gjorde vi på en fantastisk måte.

Brasiliansk magi

Firmino sto for pasningene før alle de tre målene og hadde dermed sikret seg et hattrick i assist på under en halvtime. Da skulle det bare mangle at han også sto for vertenes fjerde mål.

Brasilianeren skjøt ballen opp i nettaket på volley etter at Mohamed Salah slo et innlegg, som gikk via Jefferson Lerma, før Firmino fikk satt tåen på ballen.

Rett før hvilen var det Virgil van Dijks tur til å strekke hendene i været etter at han nikket inn Liverpools femte mål på en corner.

Liverpool fortsatte sitt enorme press etter pausen og det tok ikke mer enn ett minutt før Chris Mepham skled ballen inn i eget mål etter at Alexander-Arnold slo et innlegg inn i feltet.

Selv med tre assist og ett mål var ikke Firmino ferdig med å ydmyke gjestene fra sør. Spissen trengte to forsøk på returen, men satte til slutt inn Liverpools sjuende mål for kvelden.

Nysigneringen scoret

Liverpools nysignering Fabio Carvalho noterte seg også på scoringslisten etter å ha blitt spilt opp av Kostas Tsimikas.

Diaz satte kirsebæret på toppen av kransekaken for Liverpool da han stanget inn 9-0 på en corner.

Liverpool åpnet sesongen med 2-2 borte mot Fulham før de spilte 1-1 hjemme mot Crystal Palace. Sesongens første tap kom allerede i den tredje serierunden borte mot Manchester United da de tapte 1-2.

Storklubben ligger nå på 8.-plass på tabellen med fem poeng etter fire serierunder. Manchester City leder med ti poeng på like mange kamper.