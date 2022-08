Knutsen: – Ingen kamper i Eliteserien er «walk in the park» lenger

NTB

Kjetil Knutsen har ristet av seg skuffelsen etter at Bodø/Glimt røk ut 2-4 mot Dinamo Zagreb i mesterligaen. Han ser fram mot oppgjøret mot Jerv i dag.

Tre dager etter at Bodø/Glimt falt i ekstraomgangene mot Dinamo Zagreb, venter Jerv borte i Eliteserien.

– Vi har ikke fått kampen ut av beina skikkelig. Vi trenger alle timene vi kan få fram til kampstart. Det er en vel så mental som fysisk utfordring å gå inn i nye kamper etter å kanskje ha opplevd en skuffelse, sier Kjetil Knutsen til egen klubb under fredagens trening.

Det ble ikke mesterligaspill på de gulkledde fra nord. De fikk så en svært tøff gruppe i europaligaen. Der skal Glimt bryne seg på Arsenal, PSV Eindhoven og Zürich.

– Jeg tror vi har fått en trekning nå som inspirerer spillerne. Da er det viktig å legge onsdagens kamp bak seg og gjøre jobben i morgen. Det er et Jerv-lag som kommer til å gi alt for å lage trøbbel for oss, fortsetter Knutsen.

Glimt-spillerne har dratt tidlig ned til Sør-Norge for å forberede seg til kamp. Fredagens trening ble derfor gjennomført på Fevik Stadion like utenfor Grimstad. Knutsen tror ikke Jerv-kampen blir lett til tross for at lagene ligger i hver sin ende av tabellen.

– Det er ikke «walk in the park» lenger i Eliteserien, men vi kommer til å angripe den kampen og legge en bra plan, sier Knutsen.