Kristoff vant i Tyskland: – Smaker ekstra godt

NTB

Alexander Kristoff var raskest i spurten og tok seieren på den andre etappen av Tyskland rundt fredag. Det var sesongens femte seier for syklisten.

Kristoff gikk tidligere i august til topps i endagsrittet Circuit Franco-Belge og slo igjen til i Tyskland fredag. Kristoff har en god statistikk fra Tyskland rundt de siste årene. I fjor vant han to etapper, mens han i 2019 vant én etappe.

Fredag var nordmannen sterk i spurten og tok sin femte seier for sesongen. Han parkerte konkurrentene mot slutten av spurten. Kristoff lå bak i feltet mot slutten av etappen, men han fikk hjelp av lagkameratene til å komme seg tilbake.

Der gikk han rett i front og tok seieren med en god spurt. Franske Florian Sénéchal tok annenplassen, mens italienske Alberto Bettiol kom i mål som tredjemann.

– Det var en hard finale. Det smaker ekstra godt når du tenker at det egentlig er over med to kilometer igjen, sa Kristoff til arrangøren.

Nordmannen forklarte om sidevind som til tider splittet feltet underveis på etappen.

Kristoff har i tillegg til seieren i Circuit Franco-Belge vunnet én etappe av Tour of Norway, samt endagsrittene Scheldeprijs og Clasica de Almeira i årets sesong.

I slutten av september venter fellesstarten i VM i Australia.