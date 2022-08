Antidopingkrisen: Barneombudet ber regjeringen rydde opp

NTB

Barneombudet mener mye taler for at barn mellom 15 og 18 selv bør kunne bestemme om de skal kunne la seg dopingteste. Nå ber hun regjeringen ta grep.

Adgangen til å dopingteste barn og unge i aldersgruppen 15 til 18 år er kjernen i antidopingkrisen norsk idrett nå forsøker å håndtere. I henhold til dagens lovverk må det samtykke fra foreldre til for at Antidoping Norge skal kunne teste personer i denne gruppen.

Dermed kan ikke dopingjegerne gjennomføre uanmeldte tester av utøvere fra 15 til 18 år. Det kan i ytterste konsekvens ende med at Norge anses for å ikke være i takt med det internasjonale antidopingregelverket. Utestengelse fra mesterskap, og tap av retten til å være arrangør, kan bli resultatet.

Idretten mener en lovendring må på plass. Det er barneombud Inga Bejer Engh enig i.

– Jeg tenker at dette er et område der barn bør få bestemme selv. De kan melde seg inn og ut av idretten selv, og da tenker jeg også at de må kunne være ansvarlig og ta de valgene, og forholde seg til de reglene som gjelder innenfor den idretten de skal være med på, sier hun til NRK.

Engh sier hun tidligere har bedt barne- og familiedepartementet ta grep, og nå ber hun på ny om at dette blir gjort.

– Vi har bedt dem om å rydde i det, og gjøre det klarere for når barn kan samtykke og når de trenger foreldrenes samtykke i tillegg, sier Engh.

– Det har dessverre ikke skjedd, så jeg håper denne saken viser, at her bør regjeringen rydde opp i regelverket og sørge for at det blir litt mer stil og orden. Slik at man vet når barn selv kan bestemme, tilføyer hun.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier til NRK at det er Kulturdepartementet som har det overordnede ansvaret for reglene knyttet til dopingtesting.

– Når det gjelder barns selvbestemmelse generelt, holder som nevnt mitt departement på med oppfølging av barnelovsutvalget, som har vurdert dette. Jeg vil ta initiativ til at vi utreder dette på nytt, sier hun.