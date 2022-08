Idrettspresidenten krever ny strømpakke raskt: – Veldig høyt på vår agenda

Berit Kjøll mener det er helt nødvendig for norsk idrett å få en ny og bedre støtteordning for høye strømpriser. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Idretts-Norge ber om få dekket mer av de skyhøye strømregningene. En ny støtteordning må komme kjapt, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Energiprisene er ventet å påføre landets idrettslag nok en tøff høst og vinter. Særlig i Sør-Norge blir det tegnet et dystert bilde.

Kjøll møtte nylig kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) under Arendalsuka og fikk positive signaler på at regjeringen vil ta grep.

– Jeg er temmelig trygg på at det kommer en ny ordning. Skulle ikke den komme i nær framtid, må vi bare gå på for å sikre at vi får den. Dette er ikke bra for våre 10.000 idrettslag slik situasjonen er i dag, sa idrettspresidenten under et møte med pressen torsdag.

– Strømkrisen er veldig høyt på vår agenda. Vi er veldig tydelige på at vi krever å få dekket 90 prosent av alt som kommer over 50 øre per kilowattime. I tillegg må gassprisene tas hensyn til og kompenseres på lik linje, la hun til.

Tidligere i år satte regjeringen av en egen pott for idretten og frivilligheten. Den la til rette for at idrettslag kunne få dekket 80 prosent av en gjennomsnittlig strømpris på over 70 øre per kilowattime (kWh).

– Vi sitter ikke og venter på at noe skal skje. Vi ligger ordentlig foran i skoa på dette. Det er alvorlig for våre idrettslag å få denne strømkrisen i fanget etter endelig å ha kommet seg etter pandemien.