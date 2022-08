Usikkerhet rundt Klæbos planlagte høydeopphold – kan ryke

NTB

Johannes Høsflot Klæbos brysomme skade gjør at han ennå ikke vet om han kan reise på det planlagte høydeoppholdet til USA kommende søndag.

Langrennsstjernen opplyser til TV 2 at han fortsatt er i tenkeboksen med hensyn til om det er mulig å reise til høyden slik status med skaden hans er.

– Kroppen må fungere bra for at jeg skal dra, og det vet jeg mer om etter løpene i Toppidrettsveka, sier trønderen.

Han håper å kunne stille til start i to av rennene under den kommende Toppidrettsveka, men en joggetur denne uka fortalte 25-åringen at skaden i setemuskulaturen fortsatt sitter i.

– Dette var første gang på snart to måneder at jeg vågde meg ut på joggetur. Det var ingen stor opplevelse. Jeg måtte gi meg etter et kvarter. Da kjente jeg at det var nok for baken min, sier Klæbo.

Planen hans er et tre uker langt høydeopphold i amerikanske Park City fra og med kommende uke.

Toppidrettsveka innledes på Hitra torsdag.