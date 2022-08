Formel 1-direktøren: – Ingen flere løp i Russland

NTB

Stefano Domenicali er klar på at Formel 1-sporten aldri mer vil kjøre løp i Russland grunnet krigføringen i Ukraina.

– Jeg har alltid trodd at man aldri skal si aldri, men i dette tilfellet kan jeg love at vi aldri mer vil forhandle med dem, sier han til tyske Bild, ifølge ESPN.

Russlands Grand Prix skulle opprinnelig gjennomføres i september, men etter invasjonen i Ukraina skrinla Formel 1 planene om å kjøre løp i Russland denne sesongen. Ifølge Domenicali vil ikke det synspunktet endre seg – noen gang.

Det reagerer Alexej Titov på. Han er direktør for Russlands Grand Prix. Han sier at Formel 1 skylder dem penger for det avlyste løpet i år.

– De har en gjeld. Vi forventer å få pengene tilbake uansett hva Formel 1-ledelsen bestemmer om eventuelle løp i Russland. Situasjonen i idretten nå er veldig politisk. Det Domenicali sier har ingenting å gjøre med ekte sportsånd, sier han til det russiske nyhetsbyrået Tass.

Russland hadde i forkant av årets sesong vært på Formel 1-kalenderen siden 2014.