Historisk Schumacher-bil auksjonert bort for 61 millioner

Michael Schumachers Ferrari fra 1998 har blitt auksjonert bort for over 60 millioner kroner. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB.

NTB

Michael Schumachers Ferrari fra Formel 1-sesongen 1998 ble solgt for 61 millioner kroner på auksjon. Legenden vant alle de fire løpene han brukte bilen.

Auksjonshuset RM Sotheby's i Ontario i Canada, Sotheby's avdeling for klassiske biler, kunngjorde mandag at en budgiver hadde vunnet auksjonen for den historiske Ferrarien.

«Chassis 187» er en Ferrari F300 fra Formel 1-sesongen 1998. Schumacher brukte den under Grand Prix-løpene i Canada, Frankrike, England og Italia og vant samtlige løp.

Ifølge Sotheby's er dette den mest suksessrike og det eneste ubeseirede Ferrari-chassiset i Formel 1-historien som har blitt brukt i minst tre løp.

I slutten av 1999 kjøpte den tidligere eieren, som nå auksjonerte den bort, bilen direkte fra Ferrari.