Selvsikker Knutsen før skjebnekampen: – Tror publikum kommer til å pipe

NTB

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen frykter ikke heksegryta som venter borte mot Dinamo Zagreb i mesterligakvalifiseringen. – Må tørre å være oss selv, sa han.

Minst 154 millioner kroner og gruppespill i mesterligaen ligger i potten om Bodø/Glimt vinner. Forrige uke vant nordlendingene 1-0 hjemme mot Dinamo Zagreb på Aspmyra og har dermed et godt utgangspunkt før returen.

– Klarer vi å håndtere kampen taktisk og samtidig være Bodø/Glimt, tror jeg publikum kommer til å pipe, sa en offensiv Knutsen på pressekonferansen tirsdag.

Knutsen mente likevel at det var forbedringspotensial og nevnte at gultrøyene ble løpende for mye etter ballen i forrige kamp.

– Vi må løfte noen faser av spillet vårt. Vi må tørre å være oss selv, men med en «smartness» i tilnærmingen. Vi møter et sterkt kontringslag. Det er et angrepslag, så vi må være kompakte og smarte i press-spillet, poengterte han.

Bodø/Glimt kan vente seg en skikkelig kruttønne på Stadion Maksimir i den kroatiske hovedstaden onsdag. Den beryktede ultrasgruppen «Bad Blue Boys» har gjort at supportere vegrer seg for å ta turen, ifølge TV 2 , som skriver at Bodø/Glimt kun har solgt 70 billetter.

Ifølge avisen Sportske Novosti går det derimot mot fulle tribuner under den uhyre viktige kampen. Stadion rommer drøye 35.000.

Knutsen virket derimot ikke skremt.

– Vi må spille på den erfaringen vi har og nyte øyeblikket. Det er ikke grunn til å bli skremt av stemningen. Du må tenke at du er privilegert som får spille slike kamper, var den klare beskjeden fra Knutsen.