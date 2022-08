Trosser krig i jakten på mesterligaplass

NTB

Dynamo Kyiv kan være på vei mot en fotballbragd i Champions League tross invasjonen av hjemlandet. Onsdag ble det 0-2 mot Benfica med en 77-åring som trener.

Benfica tok tidlig kommandoen da Gilberto scoret etter 10 minutter. Goncalo Ramos økte ledelsen rett før hvilen.

Returoppgjøret går i Portugal tirsdag, med kampstart klokka 21. Sammenlagtvinneren får plass i mesterligaens gruppespill.

Trenerveteranen Mircea Lucescu, rumener med en svært god spillerkarriere og 70 landskamper bak seg, er et steg unna en ny stor triumf.

Dynamo-troppen har ladet opp til mesterligaen stort sett i utlandet med treningskamper og treningsleirer etter krigsutbruddet i mars. Hjemmekampene i europacupen går i Lodz i Polen.

Lucescu ledet onsdag et lag i internasjonale kamper (klubb- og landslag) for 286. gang. 77-åringen har hatt en strålende karriere, men Russlands invasjon av Ukraina satte ham på en ny prøve.

– Det er viktig at livet fortsetter. Ukraina er landet til mine spillere. Selv om de er litt redde, må spillerne forstå at de er et eksempel for hele befolkningen, sier Lucescu.

– Det var helt uaktuelt for meg å gi meg i jobben (da krigen brøt ut). Det er i stunder som dette man må gi alt.

Dynamo-spillerne har vært i hjemlandet noen få ganger de siste månedene.

– For å vise Ukrainas folk at vi bryr oss, sier Lucescu.