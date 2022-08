Bolt søker om patent på seiersfeiringen – satser på klessalg

Løpelegenden Usain Bolt i sin velkjente positur etter en seier. Nå har jamaicaneren søkt om patent på feiringen for å bruke den til salg av klær.

NTB

Usain Bolt har søkt om å få en patent på sin ikoniske seiersposering, som han ønsker å bruke på blant annet solbriller og klær.

Ifølge BBC sendte den pensjonerte jamaicanske sprinteren inn en søknad i USA forrige uke.

Hensikten er å bruke posituren på gjenstander som klær, smykker og sko, samt restauranter og sportsbarer, skriver kanalen.

Feiringen det er snakk om, er når Bolt lener seg bakover og peker opp mot himmelen. 36-åringen søkte også om å registrere et lignende varemerke for tolv år siden, men dette har siden falt bort under amerikansk lov, skriver BBC.

Bolt tok åtte OL-gull gjennom karrieren og innehar fortsatt verdensrekorden på 100 meter (9,58) og 200 meter (19,19). Sprinteren la opp etter VM i London i 2017.