Ten Hag varsler starten på en ny æra etter suksessen mot erkerivalen – freder stjerneduo

Manchester United-trener Erik ten Hag kaller seieren mot Liverpool et vendepunkt for klubben. Foto: Dave Thompson / AP / NTB

Manchester United-sjef Erik ten Hag var full av selvtillit da han møtte pressen etter 2–1 over Liverpool. Han kommenterte også benkingen av Harry Maguire og Cristiano Ronaldo.

– Jeg ville ha en annen tilnærming, en annen holdning. Vi kan snakke om taktikk, men det handler om holdning. Nå var det kommunikasjon, det var en kampvilje, og det var et lag. Dette er bare starten, sa ten Hag til BBC etter kampen.

Etter en elendig seriestart med to strake tap, kunne United-laget og fansen juble for tre poeng og en mektig oppvisning mot Liverpool mandag kveld. Jadon Sancho og Marcus Rashford sto for målene til «de røde djevlene».

Den nederlandske sjefen droppet imidlertid kaptein Harry Maguire og Cristiano Ronaldo fra start til fordel for henholdsvis Rashford og Raphaël Varane, som også gjorde det bra.

I miks-sonen avviste ten Hag at det kan tolkes som om at de to stjernene er på vei vekk fra klubben.

– Jeg trenger ikke å nevne Maguire og Ronaldo, de er fantastiske spillere, og de vil spille en rolle i fremtiden, også på kort sikt. De har gode lederegenskaper, og jeg håper deres tilstedeværelse vil være inspirerende for resten, sa han.