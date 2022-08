Bursdagsbarnet Lewandowski åpnet målkontoen i Barcelona-seier

Robert Lewandowski scoret to ganger og var sentral i Barcelona søndag. Foto: Alvaro Barrientos / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Robert Lewandowski gikk målløs av banen i sin første ligakamp for Barcelona, men søndag bidro han med to mål 4-1-seieren over Real Sociedad.