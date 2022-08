Hovland avsluttet råsterkt i Delaware

Viktor Hovland vartet opp med både birdie og hole in one på de to første hullene på søndagens runde i Delaware. Foto: Nick Wass / AP / NTB

NTB

Viktor Hovland fikk en drømmestart på sisterunden av PGA-turneringen i Delaware, men klarte ikke å kjempe seg inn i tetkampen. 24-åringen endte på 35.-plass.

Oslo-gutten hadde mye å revansjere etter at han gikk den tredje runden fire slag over par lørdag.

Søndag startet Hovland like greit med en birdie på det første hullet, som er par fire, før han vartet opp med å slå ballen rett i koppen på det 185,6 meter lange andrehullet.

Nordmannen fulgte opp med tre strake par, før han vartet opp med to nye birdier på de tre neste hullene.

Etter ni hull sto Hovland med en hole-in-one, tre birdier og fem par.

På de siste ni slo Hovland seks hull på par, to birdier og en bogey. 24-åringen avsluttet runden seks slag under par. Dermed endte han turneringen på en delt 35.-plass, to slag under par.

Amerikanske Patrick Cantlay vant turneringen etter å ha fullført de fire rundene totalt 14 slag under par. Landsmannen Scott Stallings kom på andreplass med ett slag mer, mens Scottie Scheffler og Xander Schauffele – også de fra USA – delte tredjeplassen og endte 11 slag under par, tre slag bak vinneren.