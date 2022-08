Carlsen slo tilbake med seier i Miami – slo Firouzja etter lynsjakk-avgjørelse

NTB

Magnus Carlsen var tilbake på vinnersporet i Champions Chess Tour-turneringen i sjakk i Miami lørdag. Han beseiret Alireza Firouzja.

Carlsen måtte tåle turneringens første tap for Jan-Krzysztof Duda fredag. Polakken vant da etter at partiet måtte avgjøres i to lynsjakkpartier.

I lørdagens duell mot Firouzja sto det også 2-2 etter de fire innledende hurtigsjakk-partiene. Dermed måtte igjen lynsjakk tas i bruk for å kåre en vinner.

Carlsen vant det første partiet og skaffet seg et overtak. I det andre hadde Firouzja en klar fordel i stillingen da tiden begynte å bli knapp, men den norske verdensmesteren kjempet seg tilbake i partiet og reddet remis.

Dermed vant han duellen.

– Sånn blir det når ingen av oss klarer å være spesielt solide med svart, men det var veldig gøy og spennende. Selv i det siste partiet, da jeg sto veldig dårlig, hadde jeg ingen negative tanker. Jeg synes det var interessant å spille i dag, sa Carlsen til TV 2.