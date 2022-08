Tårevåt Rooth utslått i friidretts-EM etter tjuvstart og disk

NTB

Andrea Rooth (20) tjuvstartet og ble disket, men fikk likevel løpe forsøket på 100 meter hekk i EM i friidrett. Hun endte uansett uten tid og ble slått ut.

20-åringen ble for hissig på grøten og skled for raskt ut av blokkene i det tredje heatet. Hun fikk lov av dommerne til å løpe, men fikk ikke notert noen tid.

Etter målgang rant tårene hos EM-debutanten.

– Jeg følte meg i veldig god form da jeg varmet opp og alt. Jeg vet ikke om det bare er at jeg reagerer for fort eller at jeg tjuvstarter. Noen ganger føler jeg ikke at jeg tjuvstarter, men så gjør jeg det likevel, sa Rooth til NRK.

– Jeg synes jeg var tøff som gikk og sa at jeg ville løpe under protest. Dette er kanskje en mulighet jeg får bare en gang, og den måtte jeg bare ta. Jeg hadde gode sjanser til en semifinale. Jeg så at tidene ikke var så bra, men skjedd er skjedd. Jeg får komme sterkere tilbake, fortsatte hun.

Etter tjuvstarten ble det vrient å likevel skulle løpe.

– Jeg gikk ned i blokka igjen og mistet fokuset helt, vedgikk Rooth.

Andrea Rooth tok til tårene.

Tiden hennes ville ha blitt svakere enn 13,50, som var den nest svakeste tiden i heatet. De tre beste i hvert heat, samt de tre beste tidene, tok seg videre til søndagens semifinale, og 13,50 holdt ikke til avansement.

Andrea Rooth kom inn i mesterskapet med en personlig rekord på 13,11. Hennes årsbeste lyder på 13,18. Denne sesongen har hun vært mye skadd. 20-åringen satser egentlig mangekamp og er ranket som nummer 37 på 100 meter hekk i Europa.