Hertha Berlin ønsker å terminere kontrakten med Jarstein

NTB

Etter åtte år i den tyske hovedstadsklubben går Rune Almenning Jarsteins tid i Hertha Berlin mot slutten. Forrige uke ble keeperen suspendert.

Det bekrefter sportsdirektør Fredi Bobic overfor tyske DAZN.

– Kontrakten vil bli terminert. Det er ingen vei tilbake. Vi snakker som fornuftige mennesker og vi vil prøve å skille ting rent til slutt, sier Bobic.

VG omtalte saken først i Norge. NTB har ikke lyktes i å komme kontakt med Jarstein.

Nordmannen var ikke en del av Hertha-troppen under 1-1-kampen mot Eintracht Frankfurt forrige helg, eller under 0-1-tapet mot Borussia Mönchengladbach fredag. De to første seriekampene satt Jarstein på benken.

Suspendert

Forrige uke meldte flere tyske medier at den norske keeperen hadde blitt suspendert av klubben etter en heftig diskusjon med en trener. Jarstein skal ha kritisert innholdet på treningen og måten det ble kommunisert på.

Bobic bekreftet overfor Bild forrige uke at «Rune var av sportslige og disiplinære årsaker ikke med mot Eintracht Frankfurt. Vi skal ta en prat med ham og hans agent».

Senere samme dag kom det fram at Bobic hadde tatt samtalene med Jarstein og hans rådgiver.

– Det er lov å være kritisk, men tonen og språkbruken (til Jarstein) var helt feil. Jeg synes situasjonen er lei fordi den treffer en person som har vært (i klubben) lenge, sa Bobic, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Lang karriere

Telemarkingen har vært i den tyske klubben siden januar 2014 og flere sesonger som førstekeeper. Han var ute av spill i langt over et år etter et hardt covid-19-forløp. Det satte ham utenfor fra april i fjor.

Jarstein har en kontrakt med Hertha som løper i vel ti måneder til. Keeperen har tidligere uttalt at han ser for seg å spille profesjonelt til han er over 40 år og gjerne avslutte karrieren for Odd i norsk Eliteserien.

Nordmannen har ikke spilt en kamp på nesten halvannet år. 30. mars 2021 sto han i mål for Norge i landskampen borte mot Montenegro.