NTB

Karsten Warholm viste konkurrentene ryggen og forsvarte gullet på 400 meter hekk i friidretts-EM i München fredag.

Warholm var storfavoritt foran finalen på spesialdistansen og skuffet ikke. Dimna-løperen klokket inn til tiden 47,12.

Franske Wilfried Happio var regnet som Warholms tøffeste rival, men var sjanseløs i duellen mot nordmannen. Happio fikk sølvet på 48,56.

Det er en seiersmargin det lukter svidd av.

Tyrkia-veteranen Yasmani Copello tok bronsemedaljen (48,78).

– Det som egentlig betydde noe for meg i dag, var gullet. Jeg kjente da jeg kom hit i dag at dette betyr enormt mye for meg. Det var en skikkelig mesterskapsfølelse, og det var veldig mye på spill. Det var gøy å være tilbake igjen på det.

– Kan du sette ord på det å ta dette gullet etter de siste trøblete ukene?

– Jeg har lært meg at man ikke skal ta det for gitt, og jeg kjenner at det betyr enda mer for meg. Jeg har lært meg å sette ting i perspektiv. Så ja, jeg kjenner at det betyr litt ekstra. I dag er det veldig gledelig, sa Warholm til den skrivende delen av norsk presse.

Warholm sier at det har vært usikkerhet, men at han våknet på finaledagen med en god følelse. Han har følt seg bedre og bedre i det siste.

– Var du litt ekstra lettet i dag. Du så veldig glad ut etter løpet?

– Ja, jeg var det. Jeg har kjent på at det er å se seg blind på det når alt bare ruller og går. Når det forsvinner for deg, kjenner man hvor ekstra viktig dette faktisk er. Det er en god følelse.

Trenerskryt

Trener Leif Olav Alnes var også storfornøyd.

– Det er selvsagt kjempekjekt. De fleste synes det er morsommere å komme først enn å bli sist. Det er åpenbart når du har litt motbakke sånn som det har vært i år, så er litt ekstra kjekt, sa Alnes.

– Det var et fantastisk bra løp. Det var litt kaldt, og gutta klaget på at det var en del vind der ute. Jeg er kjempefornøyd med gjennomkjøringen. Det var veldig, veldig solid. Han var aldri truet. Det var en fantastisk god tid, men det var ikke hodeløst. Vi snakket på forhånd om at han skulle safe litt, la treneren til.

Med fredagens gull fikk Karsten Warholm en liten revansj etter VM-nedturen fra Eugene i juli. Da stivnet han på tampen og endte på en skuffende 7.-plass. Det resultatet kom i kjølvannet av at han hadde slitt med en lårskade i seks uker før mesterskapet.

Betyr alt

Foran EM i München har Warholm fått lagt inn en tiltrengt treningsperiode. Den bidro til at han igjen var tilbake på toppen av resultatlistene.

– I dag betyr dette alt. Særlig når det er så mye venner og familie her. I tillegg vet jeg hvilken jobb Leif har lagt ned, sa Warholm.

I forkant av fredagens finale fikk han og trener Alnes avbrutt sin planlagte oppvarming da duoen måtte forlate treningsområdet inne på Olympiastadion fordi de hadde med seg egne hekker.

Warholm står med verdensrekorden på 400 meter hekk. Den lyder på 45,94 og ble satt under Tokyo-OL i fjor.