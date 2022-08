Chelsea-sjefen fikk karantene etter managerbråk

NTB

Chelsea-manager Thomas Tuchel er ilagt én kamps karantene og en bot etter bråket med Tottenham-kollega Antonio Conte sist helg. Conte bøtelegges også.

Det engelske fotballforbundet kunngjorde reaksjonene mot de to stjernetrenerne fredag kveld.

Tuchel og Conte raste mot hverandre flere ganger under Premier League-møtet mellom Chelsea og Tottenham sist søndag. Hardest straff etter episodene får altså Tuchel.

Forbundet opplyser at tyskeren får én kamps karantene, men at Tuchel ikke behøver å sone straffen før han har mottatt disiplinærkomiteens skriftlige begrunnelse for straffen. Det betyr trolig at Tuchel får lede Chelsea i søndagens ligamøte med Leeds.

Tyskeren har også anledning til å anke utestengelsen.

Både Conte og Tuchel skal ha innrømmet at oppførselen deres under den aktuelle kampen var upassende.

Tuchel er ilagt en bot på 35.000 pund, tilsvarende drøye 400.000 norske kroner. Conte bøtelegges på sin side med 15.000 pund, tilsvarende 172.500 kroner.

De to managerprofilene røk blant annet i tottene på hverandre da de skulle takke hverandre for kampen. Tuchel nektet da å slippe Contes hånd. I etterkant oppga tyskeren at han ble irritert fordi italieneren ikke møtte blikket hans.

Dommeren trakk opp det røde kortet til begge. Under kampens gang hadde de begge fått gult kort.

Det dramatiske oppgjøret endte 2-2 etter en sen scoring av Tottenham-spissen Harry Kane.