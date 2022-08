Støre hyller Ingebrigtsens gullsanking: – Ser ut som en parademarsj

Jonas Gahr Støre og resten av partilederne var mektig imponert over Jakob Ingebrigtsen da han løp inn til sitt andre EM-gull på tre dager. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er mektig imponert over Jakob Ingebrigtsen og skryter ham opp i skyene etter 21-åringen tok sitt andre EM-gull på tre dager.

– Det ser ut som en parademarsj, men det er jo et uttrykk for en ekstrem ferdighet han har til å kunne holde fokus og styre dette på den måten, sier Støre til NTB.

Ingen var i nærheten av å stoppe rogalendingen fra nok en triumf da han løp inn til EM-gull på 1500 meter. Ingebrigtsen hadde full kontroll i sluttfasen og fikk tiden 3.32,76. Med det slo han spanske Fermin Cachos mesterskapsrekord fra 1994.

– Jeg tenker det at han har jo bein som ingen andre, men han må jo ha et hode som ingen andre også, for det ligger veldig mye der og, fortsatte statsministeren.

Seieren kom to dager etter han også vant gull på 5000-meteren. I en alder av 21 år har Ingebrigtsen vunnet seks mesterskapstitler utendørs (fire i EM).

Støre så EM-finalen sammen med resten av partilederne under Arendalsuka.