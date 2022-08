Hansen ferdig som Mjøndalen-trener: – Forferdelig trist

NTB

Den mangeårige Mjøndalen-treneren Vegard Hansen er ferdig i jobben etter 16 år. Det ble en tårevåt avskjed med klubben.

Avgangen ble bekreftet på en pressekonferanse klubben holdt torsdag ettermiddag. Der var både Hansen, styreleder Trond Stabekk og kaptein Joackim Olsen Solberg til stede.

– Det tror jeg er en riktig avgjørelse. Det har vært en slitasje og resultatene har vært dårlige. Jeg har merket det de siste par årene, og i stadig økene grad i år. Vi har hatt en grusom rekke med resultater, sa Hansen som bekreftet at han ikke tar en annen rolle i klubben med det første.

– Jeg skal på Nav i morgen

– Nå går jeg inn i rollen som arbeidsledig. Jeg skal på Nav i morgen, fortsatte han og sa at den ledige rollen som sportssjef i klubben er uaktuell.

Tidligere torsdag opplyste flere medier at Mjøndalen-spillerne skal ha fått beskjed om avgangen på et møte før trening.

– Først og fremst er jeg veldig lei meg. Jeg synes det er forferdelig trist. Jeg synes det er vondt på veldig mange måter. Jeg synes det er vondt at vi ikke holdt oss i fjor og etablerte oss i eliteserien, og så er jeg lei for at jeg ikke fikk mer ut av mannskapet vi har, sa Hansen.

Mjøndalen ligger på 10.-plass etter 20 serierunder i 1. divisjon. Det er fem poeng opp til Sogndal som er på 6.-plassen som gir kvalifiseringsspill til Eliteserien ved slutten av sesongen. Kevin Nicol overtar som midlertidig hovedtrener.

Tørket tårer

– Vi synes det er trist og vi var sjokkerte. Det er en gruppe som har veldig stor lojalitet overfor Vegard. Vi var sjokkert og lei oss da vi fikk beskjeden, sa en tydelig preget Olsen Solberg, som slet med å holde tilbake tårene.

På spørsmål om hvordan det blir med et nytt trenerteam i Mjøndalen, måtte kapteinen ta seg en liten pause før han svarte:

– Det blir rart. Jeg har hatt Vegard siden 2008 og han har ikke bare vært en fotballtrener for meg. Det gjør det jo bare jævlig vondt. Han har vært viktig for min fotballkarriere og for meg som menneske. Han har gjort meg til den jeg er i dag. Det er en sorgens dag og det er veldig vondt.

Hansen ble tydelig rørt av kaptienens avskjed og tørket tårene da Olsen Solberg pratet.

Lang historie

Hansen ble ansatt som trener i Mjøndalen i 2006. Han tok klubben fra 3. divisjon til Eliteserien. I år var det ventet at Mjøndalen skulle være med i toppen. Etter en god start på sesongen står bruntrøyene med kun én seier på de tolv siste kampene. De fire siste kampene har endt med tap.

– Jeg ønsker dere selvfølgelig masse lykke til. Jeg tror klubben på tross av vanskeligheter og utfordringer er veldig sterk. Det er en fantastisk fin gjeng. Jeg bærer ikke nag og jeg synes det er riktig beslutning, avsluttet Hansen og omtalte seg selv som klubbens «største supporter».

Hansen uttalte at han ønsker å komme tilbake i treneryrket så fort som mulig.

Neste kamp for Mjøndalen er borte mot Åsane til mandag.