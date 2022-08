Ingebrigtsen forsvarte EM-gullet på 5000 meter: – Betyr mye

NTB

Jakob Ingebrigtsen innfridde og vant 5000-meteren i friidretts-EM i München. Det er hans andre mesterskapsgull på distansen i sommer.

Ingebrigtsen var også best i samme løpsøvelse i VM i Eugene forrige måned. Tirsdag kunne ingen hindre ham fra å vinne igjen.

21-åringen kom til München som kjempefavoritt. Han skuffet ikke på Olympiastadion i den sørtyske millionbyen. På tiden 13.21,13 slo han spanske Mohamed Katir på oppløpet. Italienske Yemaneberhan Crippa tok bronsen.

– Det er veldig gøy. Det er kult når det er så mye folk. Det var et fint løpsopplegg. Det betyr mye, sa Ingebrigtsen til NRK etter løpet.

I kjent stil la Ingebrigtsen seg bak i feltet til å starte med. Gradvis løp han seg opp og tok kommandoen med snaue 1000 meter igjen. Ingen matchet farten hans mot slutten.

– Det er mesterlig. Jeg er så stolt av måten han løper på. Jeg vet at han er god og i form, men det er ikke bare bare å vinne et slikt løp som dette. Han har så stålkontroll på alt han gjør underveis, sa storebror Henrik.

Ble påvirket av fall

Narve Gilje Nordås var også med i finalen på 5000 meter og tok føringen etter 1000 meter. Da hadde han noen meter bak til resten av feltet. Han greide imidlertid ikke å holde oppe farten og falt tilbake etter hvert og ble nummer 17.

Han ble hindret da franske Hugo Hay gikk i bakken med noen runder igjen.

– Jeg lå i fin posisjon, men så kommer den hendelsen med fire runder igjen. Akkurat da rykker de og da blir de for sterke. Det koster litt men det skal jo ikke koste så mye at du havner en halv runde bak. Det var kjipt at de rykket akkurat da, sa Nordås etter løpet.

– Det er som forventet. Jeg fikk ikke sett så mye men jeg antok at han løp dem i senk, sa han om Ingebrigtsen.

Ny gulljakt

Ingebrigtsen snek seg på innsiden og så ikke ut til å bli nevneverdig forstyrret av fallet og løp til slutt inn til seier. Han måtte sette en fot på gresset for å unnslippe.

– Jeg håper ikke det er en disk. Man vet aldri, sa gullvinneren.

Etter hvert så det ut til at han unnslapp straff.

Sandnes-mannen har vunnet de to siste EM-titlene på 5000 meter. Den første kom i Berlin for fire år siden da han var i mål foran storebror Henrik i en alder av 17 år.

Torsdag kveld løper han nok en gang som tittelforsvarer. Da jakter han revansj på 1500 meter etter det han omtalte som et «skuffende» VM-sølv i USA. Ingebrigtsen vant forsøksheatet som han ville.

Ingebrigtsen har allerede åtte internasjonale mesterskapsgull som seniorløper. Fem av dem har kommet utendørs (ett i OL, ett i VM og tre i EM).