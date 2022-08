Drømmestart for Lukaku i Inter – scoret etter 80 sekunder i redebuten

NTB

Romelu Lukaku trengte kun 80 sekunder for å finne nettmaskene i redebuten hans for Inter og fikk en drømmestart da de slo Lecce 2-1 på bortebane i Serie A.

Tidligere Manchester United-back Matteo Darmian slo et innlegg inn mot Lukaku i feltet, som headet inn sitt første mål for Inter siden han returnerte til klubben i sommer.

Assan Ceesay utlignet for Lecce, før Denzel Dumfries sendte blåtrøyene i ledelsen igjen etter han ble spilt opp av Lautaro Martínez.

Lukaku hadde to knallsesonger i Inter fra han ankom klubben fra Manchester United i 2019, til han signerte for Chelsea i august i fjor.

I Chelsea skulle belgieren revansjere et lite vellykket opphold i klubben fra 2011 til 2014, men belgieren klarte aldri å leve opp til de massive forventningene han hadde med en overgangssum på over én milliard kroner.

Lukaku kom på kant med Chelsea-trener Thomas Tuchel ved årsskiftet, etter at spissen uttalte seg negativt om den tyske treneren i et intervju med Sky Italia like før nyttår.

Tyskeren svarte med å vrake spissen til storkampen mot Liverpool og i resten av sesongen var Lukaku inn og ut av laget.