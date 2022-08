Ancelotti hinter om karriereslutt

NTB

Real Madrid-sjef Carlo Ancelotti sier i et intervju at han kommer til å legge opp som fotballtrener etter han er ferdig i den spanske hovedstadsklubben.

– Etter jeg er ferdig i Real Madrid kommer jeg til å legge opp. Dette kapitlet vil avslutte karrieren min som trener, sier Ancelotti til Il Messaggero.

Italieneren er inne i sin andre periode som Real Madrid-trener. Han ledet først klubben mellom 2013 og 2015, før han kom tilbake igjen i 2021.

Ancelotti har tatt den spanske storklubben til to Champions League-titler og en La Liga-tittel. Han har også vunnet den spanske cupen, den spanske supercupen, Uefa supercup (to ganger) og VM for klubblag med Real Madrid.

– Real Madrid er på det høyeste nivået, så det gir mening at dette skal være den siste klubben jeg trener i karrieren min.

63-åringen har hatt en lang og imponerende trenerkarriere, hvor han har trent klubber som Reggiana, Parma, Juventus, AC Milan, Chelsea, PSG, Bayern München, Napoli og Everton. Totalt har han vunnet 25 trofeer som trener.