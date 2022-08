Jakob Ingebrigtsen ønsker mer konkurranse i EM: – De legger ikke så mye i å vinne sølv

NTB

Jakob Ingebrigtsen stiller som storfavoritt i EM, men skulle gjerne hatt mer konkurranse. Det fortalte friidrettsstjernen på et digitalt pressemøte lørdag.

– De føler at de ikke har nok sjanse til å ta et gull, så legger de ikke så mye i det å vinne sølv eller bronse. Alle jobber for gull, men det betyr ikke at man ikke skal bli med, sier Ingebrigtsen.

Han ble tidligere i sommer verdensmester på 5000-meteren i USA og tok sølv på 1500 meter.

I EM satser han på de samme distansene. 5000-meterfinalen går 16. august, mens finalen på 1500 meter holdes to dager senere.

I den siste finalen får han sjansen til å revansjere det han syntes var et skuffende VM-sølv på 1500 meter. Han får riktignok ikke muligheten til å slå gullvinneren fra VM, Jake Wightman. Briten foretrekker å satse på 800 meter i München.

Jakobs storebror Filip Ingebrigtsen stiller ikke i EM i München. Han har slitt med en akillesskade etter at han måtte bryte et løp på Bislett Games tidligere i år og fikk ikke tid til å rekke EM-kravet i tide. Eldstebror Henrik Ingebrigtsen stiller heller ikke i EM.

Dermed er det få store navn som stiller i kamp med den regjerende norske EM-vinneren på 1500 og 5000 meter. Ingebrigtsen vil ikke peke ut noen spesielle som sine største utfordrere.

– Mine sterkeste konkurrenter er alltid de som stiller til start. Man kan aldri peke ut noen, noen gang. Jeg henger meg ikke opp i hva folk har gjort. Folk presterer på forskjellig nivå, sier Ingebrigtsen til NTB og utdyper:

– Man får sørge for å være så godt forberedt som man kan og forvente at alle andre har gjort alt for å prestere så godt de kan. Det er alltid forskjellige navn som står på medaljelistene.