Slovensk landslagsløper omkom i rulleskiulykken i Strand

Den slovenske langrennsløperen Hana Mazi Jamnik mistet livet i rulleskiulykken i Botsheitunnelen i Rogaland torsdag.

Det opplyser det slovenske langrennslandslaget på egen nettside. Jamnik ble 19 år. Ola Vigen Hattestad er landslagstrener for Slovenia.

– Du vil alltid være i våre tanker. Vi vil savne deg, skriver det slovenske skiforbundet.

– Dette er utrolig tragisk, og våre tanker går til familien, hennes nærmeste og miljøet rundt, skriver Norges langrennssjef Espen Bjervig i en SMS til VG.

Jamnik var på treningsopphold i Rogaland i etterkant av Blinkfestivalen i Sandnes.

Advokat Anne Kroken er bistandsadvokat for de etterlatte og sier til Aftenbladet at hun har vært i kontakt med en representant for de pårørende.

– Det er en helt forferdelig ulykke som er fryktelig for alle de involverte. Min jobb er å bistå de pårørende, sier Kroken, som skal ha møte med en representant for de pårørende torsdag kveld.

Erkjenner ikke straffskyld

Det var en lastebil som var involvert i ulykken, som skjedde i Botsheitunnelen i Jørpeland i Rogaland. Sjåføren av lastebilen er siktet i saken. Politiet har rutinemessig tatt blodprøve av mannen, og hans førerkort er beslaglagt, opplyste politiet tidligere torsdag.

Mannen er siktet for brudd på veitrafikklovens paragraf tre. Den handler om å vise aktsomhet i trafikken.

Sigurd Rønningen er mannens forsvarer. Rønningen opplyser at mannen ikke erkjenner straffskyld.

– Han erkjenner ikke straffskyld. Min klient mener dette er en tragisk ulykke. Han har det vondt, men tenker først og fremst på kvinnen som mistet livet og ikke minst på de etterlatte, sier Rønningen til Aftenbladet.

Politiet har ikke ytterligere informasjon om saken torsdag kveld.

– Fryktelig trist

Jamnik ble tatt opp på A-landslaget i langrenn for første gang før sesongen. Neste år er det VM i Slovenia.

I fjor vant Jamnik junior-VM i rulleski på 10 kilometer. Sist uke deltok hun i Blinkfestivalen i Sandnes.

– Det er fryktelig trist. Tankene går til familien hennes, Ola Vigen Hattestad og laget hans og skifamilien i Slovenia. Jeg var og besøkte dem på mandag ettersom de er her på samling etter Blinkfestivalen. De har jo vært og er våre gjester fortsatt. Dette er bare fryktelig trist, sier sportssjef for Blinkfestivalen Arne Idland til VG.