Tårevåt Williams slått ut i Toronto: – Jeg er dårlig på å ta farvel

Serena Williams var tydelig beveget da hun tok farvel med publikum etter exiten i Toronto. Foto: Nathan Denette / The Canadian Press via AP / NTB

NTB

Det var en beveget Serena Williams som natt til torsdag tok avskjed med publikum etter tapet for sveitsiske Belinda Bencic i WTA-turneringen i Toronto.

40 år gamle Williams avslørte tirsdag at nedtellingen til karriereslutten har begynt, og flere hevder at US Open, som starter i slutten av august, er tennislegendens siste. Hun har vunnet elleville 73 titler i singel på WTA-touren og 23 Grand Slam-turneringer.

Hun har vunnet turneringen i Toronto tre ganger. Etter tapet for Bencic i tok hun for første gang ordentlig farvel med publikum.

– Det var mange følelser. Jeg elsker å spille her og har alltid elsket det, sa Williams, som tydelig slet med å holde tårene tilbake.

– Jeg er så dårlig på å ta farvel, fortsatte hun.

Williams skal spille WTA-turneringen i Cincinnati neste uke før US Open. Bencic vant kampen med 6-2, 6-4 og sa i etterkant at hun syntes det var en helt spesiell dag.

– Det er overveldende. Det var en spesiell opplevelse å være på banen med henne igjen, sa sveitseren.