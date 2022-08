Ildhusøy klar for Tottenham

Brighton, Storbritannia 20220713. Celin Bizet Ildhusøy på treningsfeltet dagen før den viktige kampen mot Østerrike i EM fotball for kvinner i Brighton. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Landslagsspiller Celin Bizet (20) Ildhusøy går fra Paris Saint-Germain til Tottenham.

Tottenham opplyser at Ildhusøy har skrevet en kontrakt som strekker seg til 2025.

Den tidligere Vålerenga-spilleren gikk PSG i fjor. Angrepsspilleren står med åtte landskamper for Norge.

– Vi er glade for å ønske Ildhusøy velkommen til klubben. Hun er et spennende talent med et sterkt ønske om å vinne, som stemmer overens med vår mentalitet og ambisjoner, sier hovedtrener Rehanne Skinner.

– Celin har utmerkede egenskaper én mot én som vil være en styrke i vår måte å spille på, legger Skinner til.

Ildhusøy fikk kun seks kamper for PSG. I sommerens EM spilte hun til sammen 40 minutter for Norge fordelt på to innhopp.