Kristoff med seier i belgisk ritt

NTB

Alexander Kristoff måtte grave dypt da han tok sin 85. seier i karrieren. Han vant det belgiske rittet Circuit Franco Belge onsdag.

Rittet var på 175,2 kilometer og gikk fra Tournai til La Louviere. Nordmannen stakk 15 kilometer fra mål og fikk med seg to konkurrenter: Belgierne Jasper De Buyst og Dries Van Gestel. Sistnevnte tok annenplassen foran landsmannen Victor Campenaerts.

6,1 kilometer før mål var avstanden 15-16 sekunder til de jagende og ytterligere noen sekunder ned til hovedfeltet.

2,7 kilometer fra mål kom belgieren Victor Campenaerts, og bare Van Gestel klarte henge med. Den norske veteranen med 84 seire i sin karriere klarte derimot å kjøre inn de to. De Buyst klarte også kjøre seg opp da det flatet ut inn mot mål.

I spurten var det derimot ingen som klarte å stå imot nordmannen som tok sesongens fjerde seier.

– Jeg fikk beskjed på radioen at Campenaerts kom, men den kom litt sent, men jeg klarte å ta dem igjen før spurten. Jeg var også heldig med at Campenaerts startet spurten litt tidlig, men jeg måtte virkelig grave dypt. Jeg er glad for at jeg nok en gang kan vinne en slik spurt, sa Kristoff i seiersintervjuet vist på Discovery.

Det neste rittet for nordmannen blir EM i München. Løypa i München er ikke så tøff som onsdagens ritt.

– Jeg brukte Touren som en treningscamp, for jeg følte meg ikke superbra. Formen for tiden er bra. EM-løypa er nok litt for lett. Jeg er ikke så rask som jeg var så den passer kanskje bedre de yngre spurterne som Fabio Jakobsen, sa Kristoff.