Karsten Warholm om bunnpunktet i karrieren: – Et lite mareritt

NTB

Friidrettsutøver Karsten Warholm (26) har aldri vært så langt nede som under VM-finalen på 400 meter hekk.

– Jeg skjønner i den store sammenhengen at man ikke kan snakke om det som helt jævlig, men for meg var det et lite mareritt. For Leif (Olav Alnes, trener) også. Dette var ikke noe gøy for oss. Den sitter nok lengre i enn alle gullmedaljer jeg har tatt, sier en åpenhjertig Warholm til NTB.

I fjor sommer tok Warholm OL-gull da han løp inn til verdensrekord på 45,94. Til VM ble han klar kun dager før mesterskapet gikk i gang på grunn av en skade i hamstringen. Det endte med 7.-plass.

– Er det sånn at du aldri har vært så skuffet før, som du var da?

– Ja, svarer Warholm og utdyper:

– Samtidig hadde skuffelsen vært større om det ikke hadde vært for skaden. Da hadde jeg skjønt hva som skjedde. Det fine oppi det hele er at man setter det i perspektiv, og jeg ser hvor det gikk galt, sier hekkeløperen.

Han opplyser at han har vært helt smertefri på trening etter VM.

EM i München går fra 15. til 21. august.