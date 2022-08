Ungguttene sørget for VIF-jubel – fem seirer på rad for første gang siden 2010

NTB

Odin Thiago Holm (19) og Osame Sahraoui (21) tok ansvar og satte fyr på kampen da Vålerenga slo Aalesund 4-0 på hjemmebane i Eliteserien søndag kveld.

Sammen med Henrik Udahl og Seedy Jatta sørget de to ungguttene for at Vålerenga kunne feire en knusende firemålsseier foran et feststemt hjemmepublikum.

– Vi er knallgode, så det er gøy å spille fotball nå. Det er så mye kvalitet her, og vi er fulle av selvtillit. De bør bruke mye penger på å erstatte meg, sa en spøkefull Udahl til Discovery etter nedsablingen av AaFK.

Vålerenga-sjef Dag-Eilev Fagermo var naturlig nok også meget fornøyd etter søndagens kamp.

– I pausen får vi gjort noen justeringer, og da løsner det. Det har tatt litt tid før vi har rukket å knekke en del koder, men jeg merker på treningsfeltet at ting har endret seg. Vi har en flott gruppe, sa Fagermo etter kampslutt.

Sjansefattig før pause

Vålerenga hadde lenge trøbbel med å bryte ned et lavtliggende Aalesund-lag i Oslo, og et blokkert skuddforsøk fra Osame Sahraoui var det nærmeste de blåkledde kom nettsus mot den oransje forsvarsveggen før pause.

– Vi har kontroll før pause, men det går litt for tregt, sa Fagermo etter en målløs omgang.

– Vi må fortsette å holde rytmen, så vil det ordne seg, konkluderte Sahraoui til Discovery etter de første 45 minuttene.

Målfest

Midtbanejuvelen traff med sin spådom, og etter en snau time steg 19 år gamle Odin Thiago Holm til værs og stanget inn 1-0.

– Endelig fikk jeg tillit på offensiv corner, så jeg føler jeg svarte på det i dag, sa Holm til Discovery om hodestøtet.

Derfra og ut ble søndagens kamp en eneste stor parademarsj for Dag-Eilev Fagermos gutter. Kort tid etter den forløsende 1-0 scoringen la Sahraoui på til 2-0 med en avslutning fra distanse, før Henrik Udahl sørget for Vålerengas tredje med drøye 20 minutter igjen å spille.

– Vi har jobbet lenge for dette her, så det smakte veldig godt, sa Sahraoui etter kampen.

Innbytter Seedy Jatta fikk æren av å krone festkvelden med 4-0 på overtid.

Skuffet AaFK-trener

– Vi møtte et lag som er bedre enn oss akkurat nå. Hittil i sesongen har vi vært konkurransedyktige i alle kampene, men det var vi ikke i dag. Det tar litt tid før vi får satt de nye konstellasjonene. Vi får som fortjent i dag, sa en skuffet Lars Arne Nilsen etter 0-4 borte mot Vålerenga.

Med 4-0 fortsetter de blåkledde sin strålende form i Eliteserien, og Oslo-laget står nå med fem strake seirer i serien for første gang siden 2010-sesongen. 17 mål på samme antall kamper lar seg også høre for Oslo-klubben

Dag-Eilev Fagermos to nyeste tilskudd i Vålerenga-laget, Per Kristian Bråtveit og Stefan Strandberg, var ikke involvert i søndagens kamp. Sisteskanse Bråtveit pådro seg fredag en smell på trening, mens mangelen på kamptrening var årsaken til at Strandberg uteble fra oppgjøret.

Neste ut for Vålerenga er bortekamp mot HamKam. Aalesund skal på sin side forsøke å reise seg hjemme mot Haugesund førstkommende lørdag.