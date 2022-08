Stengel glitret i Godset-opptur – problemene fortsetter for Sarpsborg 08

NTB

Tidligere Vålerenga-spiller Herman Stengel hentet fram tryllestaven og leverte både mål og to målgivende da Strømsgodset slo Sarpsborg 3–1 i Eliteserien søndag.

To lag i fryktelig form barket sammen på Marienlyst stadion søndag kveld, men en strålende Herman Stengel sørget til slutt for at alle poengene ble værende i Drammen.

– Det er Godset-identitet fra start til mål. Et aggressivt hjemmelag som går ut i hundre og maler på. Jeg synes vi spiller den fotballen vi ønsker å spille, og i dag er alle mann på plass. Jeg synes vi har hatt litt marginer imot i det siste, men vi har fortsatt å jobbe, sa Godset-trener Håkon Wibe-Lund til Discovery etter søndagens seier.

Med 3–1 til hjemmelaget røk Sarpsborg på sitt femte strake tap i Eliteserien, mens Strømsgodset fikk en etterlengtet trepoenger etter to poeng på de siste fire seriekampene.

– Vi gir vekk målene i dag, og i banespillet sitter det heller ikke. Det har vært sånn i mange kamper nå, og da ligger vi der vi ligger. Vi blir enige om å gi det et forsøk i andre omgang, men kampen dør litt ut etter hvert. Vi fortjener ingenting i dag, sa Sarpsborgs Joachim Soltvedt etter tapet i Drammen.

Stengel med dirigentpinnen

Før halvtimen var unnagjort pisket Stengel inn et hjørnespark. Fra skrått hold vartet evigunge Lars-Christopher Vilsvik opp med en perle av en scoring.

Fem minutter før hvilen hamret Stengel inn 2–0 etter flott kombinasjonsspill med Fred Friday. Skuddet snek seg inn bak en svak Simen Vidtun Nilsen i Sarpsborg-buret.

Like før timen var spilt reduserte Sarpsborgs nyervervelse Victor Torp til 2–1 for bortelaget, men det ble ikke flere scoringer for de blåkledde. I stedet satte Ernest Boahene spikeren i kista med 3–1 etter en forsvarstabbe fra bortelaget. Også denne gangen var Stengel nest sist på ballen.

Strømsgodset klatrer med det til en foreløpig 6.-plass på tabellen, men drammenserne kan bli passert av Vålerenga senere søndag. Sarpsborg har på sin side nå bare ett poeng ned til Tromsø på kvalifiseringsplass.

Neste runde får Godset besøk fra Grimstad av nedrykkstruede Jerv. Sarpsborg skal på sin side ta imot høytflygende Bodø/Glimt til kveldskamp førstkommende fredag.