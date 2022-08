Sjansesløseri da Viking spilte uavgjort mot Sandefjord

NTB

Viking sløste voldsomt med sjansene da de spilte 2-2 borte mot Sandefjord søndag, og siddisene sakker akterut i medaljekampen i Eliteserien i fotball.

Sandefjord gikk til pause med 2-0 etter mål fra Mohamed Ofkir og Youssef Chaib, men Viking kom ut i andre omgang som et langt bedre lag og reddet ett poeng søndag.

– Det er utrolig skuffende at vi ikke kommer bedre i gang, og jeg tror det er den dårligste førsteomgangen vi har spilt i min tid i klubben. Vi kommer hit med mye selvtillit og ønsker å fremstå mye bedre enn det vi gjør. Det vi gjør etter pause er mye bedre, sa Viking-kaptein Zlatko Tripic til Discovery etter kampslutt.

– Førsteomgangen er veldig bra, så det er helt klart bittert at vi ikke ender opp med seieren. Det gir likevel selvtillit at vi spiller en så god kamp mot et godt Viking-lag, sa Sandefjords Vetle Walle Egeli etter 2-2 hjemme mot Viking.

Vertene best fra start

Før ti minutter var spilt i Sandefjord sendte Viking-aktuelle Mohamed Ofkir hjemmelaget i føringen med en markkryper. Kort tid senere ble Sandefjord reddet av stolpen da Niklas Sandberg forsøkte å plassere et innlegg i mål fra innsiden av sekstenmeteren.

Det utnyttet innbytter Youssef Chaib som på flott vis vendte vekk Viljar Vevatne og sikkert satte inn 2-0. Vikings Kevin Kabran fikk en kjempemulighet både før og etter pause, men svensken var både uheldig og udyktig foran mål.

Også Mai Traore brant en stor mulighet alene med hjemmelagets Hugo Keto, og bortesupporterne måtte vente en drøy time før Kabran gjorde opp for seg ved å redusere for Viking. Like før slutt satt omsider også utligningen ved Herman Haugen. To minutter før full tid kunne snuoperasjonen vært fullbyrdet, men tverrliggeren sto i veien.

Trøbler i Eliteserien

Tross en solid opphenting fortsetter Viking å slite hjemme i Eliteserien. Forrige gang rogalendingene var i aksjon i hjemlig serie røk de på et 4-2-tap borte mot Vålerenga. Siddisene har nå fem poeng opp til Bodø/Glimt på 3.-plass med én kamp mer spilt.

Viking har imidlertid hatt større suksess i kvalifiseringen til conferenceligaen denne sommeren. Etter å ha tatt seg forbi tsjekkiske Sparta Praha i 2. kvalikrunde, fikk siddisene en drømmestart på den tredje runden ved å feie Sligo Rovers av banen med 5-1 hjemme i Stavanger på torsdag.

Returoppgjøret spilles i Irland førstkommende torsdag. Sandefjord tar imot Rosenborg i neste runde i Eliteserien.