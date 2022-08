Manchester United røk i åpningen mot Brighton: - Vi har en helvetes jobb foran oss

Manchester Uniteds kaptein Harry Maguire og hadde store problemer med Brighton og Danny Welbeck i 1. omgang på Old Trafford. Foto: Dave Thompson / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Manchester Uniteds forsvarsproblemer fortsetter også under manageren Erik ten Hag. Laget gikk på et ydmykende 1-2-tap hjemme for Brighton i serieåpningen.