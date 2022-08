Erling Braut Haaland herjet i PL-debuten – scoret to mål da Manchester City slo West Ham

Erling Braut Haaland fikk tillit fra start for Manchester City mot West Ham. Foto: Frank Augstein / AP / NTB

NTB

Erling Braut Haaland fortsetter å vise målteft. 22-åringen scoret begge målene for Manchester City i 2-0-seieren over West Ham i Premier League-åpningen søndag.

Kampen var en drøy halvtime gammel da Haaland ble spilt gjennom av Ilkay Gündogan. Nordmannen var først på ballen og ble deretter meid ned av West Ham-keeper Alphonse Areola. Han ble byttet inn noen minutter tidligere da førstevalg Lukasz Fabianski måtte gi seg med en smell.

Haaland var sikker da han satte ballen i mål helt nede ved stolpen. 22-åringen feiret på sedvanlig vis etter å ha scoret sitt første offisielle mål for Manchester-klubben. Etter 65 minutter lå ballen igjen i mål da han fikk en praktpasning fra Kevin De Bruyne.

Jærbuen kom alene med Areola og var sikker. I etterkant kom han til flere muligheter som kunne endt med hattrick, men han ble byttet ut etter 77 minutter i ligadebuten.

– Det var en god start. Det er ikke så mye annet å si. Det er fortsatt tidlig i sesongen, og vi må fortsette. Jeg burde ha scoret hattrick, sa Haaland til Sky Sports.

– Det var litt dritt, sa Haaland om at det ikke ble hattrick. Han ble naturligvis også kåret til banens beste spiller.

Familiestøtte

På plass i London var også familien hans.

– Det er en stor dag for meg og familien min. Jeg var veldig nervøs, så det gjaldt å ha hodet på plass, sa Haaland til Viaplay.

Pappa Alfie Haaland kunne fortelle at han fikk mye oppmerksomhet på tribunen.

– Det er første Premier League-kamp, og når han da får den starten er det fantastisk. Jeg satt oppe med City-supporterne og alle så på meg da han skulle ta det (straffesparket), sa far Alfie til Viaplay i pausen.

Med de to målene er Haaland den andre City-spiller i historien til å score to ganger i sin Premier League-debut. Sergio Agüero gjorde det samme i 2011-sesongen. Argentineren har blitt belønnet med en statue utenfor Manchester Citys hjemmebane.

Haaland-sjanser

Tidlig i kampen hadde Haaland kommet til en god mulighet, men han fikk ikke helt kontakt med ballen med hodet og den gikk utenfor. Likevel skulle han ende opp med to scoringer i kampen.

Dermed slo han tilbake etter kritikken han fikk etter missen mot Liverpool på tampen av Community Shield-oppgjøret sist helg.

Neste runde kan Haaland få sin hjemmedebut for klubben da de tar imot nyopprykkede Bournemouth. West Ham møter også et nyopprykket lag i Nottingham Forest borte.

Best

Haaland bøttet inn mål for Borussia Dortmund før overgangen til far Alfies gamleklubb. De lyseblå har en ligatittel å forsvare og skal jakte flere titler med det norske fenomenet fremst på banen. Med scoringene i debuten har han fått en knallstart på oppholdet i lyseblått.

City var klart best i store deler av søndagens oppgjør og lot ikke West Ham komme til de største mulighetene. Vertene var på vei inn i kampen rett før Haaland satte sin andre for kampen. Det tok luften ut av et ellers energirikt hjemmelag.

Til slutt kontrollerte City inn seieren.