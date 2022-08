Komisk selvmål da Tottenham herjet i serieåpningen – knuste Southampton etter snuoperasjon

NTB

Antonio Conte og Tottenham reiste seg etter en blytung start hjemme mot Southampton og vant 4-1 på eget gress i lagets Premier League-åpning lørdag ettermiddag.

Anført av forsvarsduoen Ryan Sessegnon og Eric Dier slo Tottenham sterkt tilbake etter at James Ward-Prowse hadde sendt Southampton i føringen i første omgang. Begge fant nettmaskene med pannebrasken.

Størst oppmerksomhet lørdag fikk imidlertid ulykksalige Mohammed Salisu. Etter en time spilt satte bortelagets midtstopper ballen i eget nett på utrolig vis etter innlegg fra Tottenhams Emerson.

Minutter senere satte bøyde Dejan Kulusevski inn 4-1 for Tottenham. Det ble også sluttresultatet.

Dermed holder de hvitkledde følge med byrival Arsenal som også vant sin første kamp for sesongen fredag kveld.

– Vi er veldig fornøyde. Det er gøy å spille for et lag som produserer så mye. Jeg har savnet å spille foran supporterne, sa Kulusevski til BBC etter 4-1-seieren.

Spurs-sjef Antonio Conte plasserte samtlige av nysigneringene på innbytterbenken i seriepremieren, og italieneren gikk for sin vante 3-4-3-formasjon fra start. Richarlison var suspendert til Premier League-åpningen.

Kroatiske Ivan Perisic og franske Clément Lenglet kom begge inn til sine Premier League-debuter i andre omgang. Yves Bissouma fikk også sin første PL-kamp for Tottenham etter overgangen fra Brighton.

Da lagene møttes på samme bane forrige sesong tok Southampton tre kruttsterke poeng etter å ha ligget under 2-1 med drøye ti minutter igjen å spille. Da scoret Mohamed Elyounoussi lagets 2-2-mål med et flott hodestøt. Nordmannen fikk ikke spilletid lørdag.

Newcastle med pangstart

Tidligere Manchester United-spiller Jesse Lingard fikk tillit fra start for Nottingham Forest borte mot Eddie Howe og Newcastle. Det var imidlertid hjemmelaget som var nærmest scoring før pause, men verken Allan Saint-Maximin eller Joelinton fikk hull på byllen.

Etter en målløs første omgang, sendte Newcastles midtstopper Fabian Schär av gårde et prosjektil som sørget for 1-0. En lang skotupp fra Callum Wilson sørget for vertenes andre mål drøye ti minutter før slutt.

For første gang siden 1998/1999-sesongen er Forest i år tilbake i Premier League. Det ble sikret gjennom seier i playoff-finalen på Wembley mot Huddersfield i slutten av mai.

Leeds snudde til seier

I Leeds satt den norske duoen Kristoffer Klaesson og Leo Fuhr Hjelde på benken da de hvitkledde tok imot Bruno Lage og Wolverhampton på Elland Road.

De fikk se portugisiske Daniel Podence sende bortelaget i ledelsen etter fem minutter. Halvveis ut i omgangen sørget Rodrigos fulltreffet for balanse i regnskapet. Dermed sto det 1–1 til pause.

Et kvarter før slutt sørget nyervervelsen Brendan Aaronson for at kampen var snudd. Dermed kunne Leeds juble for tre viktige poeng.

Bournemouth vant i PL-comebacket

På sørkysten fikk nyopprykkede Bournemouth en drømmestart hjemme mot Aston Villa. Før to minutter var passert på klokken hamret Jefferson Lerma inn 1-0 for vertene. Det ble også omgangens eneste nettkjenning.

Ti minutter før slutt satte Kieffer Moore spikeren i kisten med et flott hodestøt. Kampen endte 2-0 til hjemmelaget.

Bournemouth er tilbake i det gjeveste selskap etter at de måtte ta veien ned til mesterskapsserien i 2020.