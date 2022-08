Røykgranat og slåssing før 1. divisjonsoppgjør – Brann øker sikkerheten

NTB

Vest politidistrikt rykket ut med flere patruljer etter melding om fotballopptøyer i Bergen sentrum før 1.-divisjonskampen Brann – Start.

– Flere patruljer er i sentrum etter melding om slagsmål mellom to større grupperinger, beskrevet som fotballsupportere. Per nå ikke lokalisert noen skadde, skrev politiet på Twitter.

Bergensavisen meldte at det var utløst en røykgranat med gul røyk i Bergen sentrum.

– Ut ifra fargene på bekledningen til de involverte, ser det ut til at det kan være to rivaliserende supportergrupper, sier operasjonsleder Jørgen Ommedal i Vest politidistrikt til BA.

Kranglingen skal ha startet inne på et utested.

– Det skal da ha vært ølglass, bord og stoler som ble kastet i veggene, har vi fått beskrevet, sier Ommedal.

Politiet rykket ut, men mange hadde forlatt stedet da patruljene kom fram.

– Vi har fått kontroll på to personer. De forsøkte å komme seg unna politiet. Resten har vi ikke oversikt over. Vi vet ikke om noen er skadd, eller hvor mange som var involvert, sier Ommedal.

– Vi vil ta dette slagsmålet med i vurderingene vi gjør på stadion. Patruljene som er der er kjent med hendelsen, og har fokus på uroelementer. De vil ikke slippe inn, fortsetter operasjonslederen.

Øker sikkerheten på stadion

BA får bekreftet av sikkerhetssjef på Brann stadion, Knut Iversen, at klubben setter inn ekstra tiltak for å øke sikkerheten torsdag kveld.

– Vi kommer til å løfte sikkerhetsnivået litt, sier Iversen til BA.

Han vil ikke si noe om hvilke grep som gjøres, men forteller at det er dialog med politiet om tiltakene. Iversen forteller også til avisen at de ikke har noen prosedyre på dette, men at de tilpasser sikkerhetsnivået når det kan være lurt.

– Vi følger alltid med, sier han.

– Avstand fra slåssing

– Personlig tar jeg avstand fra slåssing. Jeg skjønner ikke at folk vil bruke tid på det, sier leder for Starts supporterklubb Tigerberget, Kai Rune Karlsen, til avisen.

Supporterlederen understreker at han ikke kjenner til hvordan eller hvorfor opptøyene startet, eller hvem som startet det.

– At det oppstår fraksjoner mellom supportere før en toppkamp er ikke et nytt fenomen. Det kan skje, det har skjedd før, og det vil skje igjen, sier han.

BA melder om lange køer utenfor stadion fem minutter før kampstart.

«Det rapporteres at mange står i kø utenfor som følge av de strenge sikkerhetstiltakene», skriver avisen.