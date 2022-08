Strekkskade skaper trøbbel for Klæbo – åpner for å endre på sesongoppkjøringsplanene

NTB

En hamstringskade gjør at Johannes Høsflot Klæbo må belage seg på flere uker med alternativ trening. Nå åpner trønderen for å endre planene før sesongstart.

– Det har gått fire uker uten at jeg har merket noen form for bedring. I to uker våknet jeg og trodde at alt skulle være bra. Nå vet jeg at dette vil ta tid, forteller Klæbo i et intervju med Adressa.

Den norske skistjernen fikk en føling i begynnelsen av juli, og han fikk etter en MR-test bekreftet en skade øverst i hamstringen.

– En sånn skade tar litt tid. Erfaringsmessig antar vi at det tar alt fra seks til tolv uker fra skaden oppstår til den er helt leget, sa landslagslege Ove Feragen til Adresseavisen tidligere i uken.

Klæbo skal etter planen delta i Toppidrettsveka i slutten av august, og senere på et fire uker langt høydeopphold i USA. Trønderen åpner imidlertid for å endre på de planene.

– Skal jeg til høyden, må kroppen være i vater. Per nå er jeg ikke bekymret for høydeoppholdet i USA, men er jeg ikke bedre om et par uker, må jeg ta et valg, understreker Klæbo.

– Jeg kan verken løpe eller trene rulleski i klassisk stil, men det går fint med skøyting. Samtidig må jeg være obs på belastningen. Hvis jeg bare skøyter på rulleski, kan jeg trene på meg pakka lår (overbelastning) og alt mulig rart. Derfor må jeg finne en balanse mellom de ulike aktivitetene nå.