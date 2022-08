NFL anker utestengelsen til overgrepsanklaget stjerne

NTB

NFL ba om ett års karantene for stjernespiller Deshaun Watson, men det ble kun til seks kamper. Nå har ligaen anket saken.

Quarterbacken har blitt beskyldt for seksuelle overgrep og upassende oppførsel overfor mange kvinner. Mange sto fram i fjor og anklaget Watson for handlingene i en lengre periode fra 2020 til 2021.

Politiet i storbyen Houston åpnet etterforskning. Flere kvinner gikk til søksmål mot stjernen. Watson selv nekter for å ha gjort noe av det han er anklaget for. CBS melder at det er inngått forlik i 23 av de 24 søksmålene han har fått mot seg.

Watson sluttet seg til Cleveland Browns fra Houston Texans i mars. Hans nye kontrakt er verdt omkring 230 millioner dollar over fem år.