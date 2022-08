Henderson langer ut mot Solskjær og Manchester United: – Kriminelt

NTB

Manchester United-keeper Dean Henderson (25) raser mot klubben etter han måtte tilbringe store deler av forrige sesong på benken.

– Jeg avviste så mange gode lån i fjor sommer, og de ville ikke gi slipp på meg. Det var frustrerende. Å sitte der og kaste bort tolv måneder er kriminelt i min alder. Jeg var rasende, sier Henderson til Sky Sports.

Keeperen hevder at han var lovet keeperplassen etter fotball-EM av daværende United-manager Ole Gunnar Solskjær, men at han aldri fikk muligheten etter at han ble covidsyk under mesterskapet – verken av nordmannen eller erstatteren Ralf Rangnick.

Nå er Henderson gått på lån til Nottingham Forest, og han er veldig entusiastisk før den kommende sesongen.

– Jeg gleder meg til å komme meg ut på banen igjen. For meg personlig, som har vært som et dyr i bur det siste året, er det sensasjonelt å komme meg ut og faktisk spille foran en full St. James' Park, sier Henderson.

Keeperen har hele sin profesjonelle karriere tilhørt Manchester United, men har måttet dra ut på en rekke utlån til klubber som Stockport County, Grimsby Town, Shrewsbury Town og Sheffield United. Han har også notert seg for én kamp for det engelske landslaget.