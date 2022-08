Dortmund ønsker rask Haller-erstatning

NTB

Borussia Dortmund ønsker å hente en erstatter for kreftrammede Sébastien Haller i løpet av de ti neste dagene.

Bundesliga-klubben tvinges ut på overgangsmarkedet etter at Haller fikk avdekket en svulst i testiklene kort tid etter at han kom til Dortmund. Fransk-ivorianeren ble hentet inn for å erstatte Erling Braut Haaland på topp hos tyskerne.

Haller ble operert i forrige uke, men blir ute i flere måneder. Klubbdirektør Hans-Joachim Watzke sier til Sportschau at man ideelt sett skal ha inn en erstatter «i løpet av de neste åtte til ti dagene».

Dortmund har også spisstalentet Youssoufa Moukoko (17) i stallen.

– Han er 17 år gammel. Det blir kanskje litt mye å legge alt på hans skuldre, sier Watzke om Moukoko.

– En virkelig god løsning er samtidig vanskelig å få til, for det er ikke akkurat noen overflod av muligheter på markedet, legger Dortmund-toppen til.

Dortmund starter Bundesliga-sesongen lørdag med en vrien hjemmekamp mot Leverkusen.