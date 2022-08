Ronaldo hetses mest i Premier League

En undersøkelse utført av Ofcom viser at Cristiano Ronaldo mottar mest hets på Twitter. Foto: Dave Thompson / AP / NTB

NTB

Manchester United-stjernen Cristiano Ronaldo er den spilleren i Premier League som mottar soleklart mest hets på Twitter, viser en undersøkelse av Ofcom.

Ifølge undersøkelsen ble det skrevet 12.520 hetsende Twitter-meldinger i retning den portugisiske superstjernen i løpet av de fem første månedene av forrige sesong. Lagkamerat Harry Maguire følger bak ham på 2.-plass med 8.954 negative tweets.

Og det er ikke de eneste i klubben som har fått høre det på Twitter det siste året. Manchester United har hele åtte spillere på topp-10-listen. Det er riktignok et stort steg ned til Marcus Rashford på 3.-plass som «kun» har fått 2.557 stygge meldinger sendt i sin retning.

– Disse funnene kaster lys over en mørk side ved det vakre spillet, sier Kevin Bakhurst, Ofcoms direktør for kringkasting og nettinnhold.

Maguire ble utsatt for en bombetrussel tidligere i år, og han kommenterte i den forbindelse all kritikken han har måttet tåle etter han kom til United.

– Min mentalitet er at kritikken ikke påvirker meg for mye, men når det kommer til bombetrusler, handler det mer om familie. Det går en grense. Vi er mennesker. Jeg har en familie, sa 29-åringen til The Times.

Undersøkelsen viser også at hele sju av ti Premier League-spillere er blitt hetset på Twitter.