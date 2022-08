Uefa straffer LSK for supporterbråk i Europa – bortefansen utestengt i neste kamp

Lillestrøm bøtelegges for supporterbråk i Europa. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har gitt Lillestrøm 474.000 kroner i bot på grunn av supporterbråk under bortekampen mot SJK i Finland 21. juli.

Lillestrøm opplyser selv om informasjonen fra Uefa, som kom tirsdag kveld.

Klubben har fått bot for å ha sendt av gårde fyrverkeri, for å kaste objekter og for å ha laget bråk på tribunen. Til sammen er bøtene på 47.750 euro, og de må betales innen 90 dager.

LSK jobber med å avklare om det er mulig å påklage beslutningen om at klubben ikke får ha supportere i sin neste bortekamp i Uefa-regi.

Lillestrøm møter Royal Antwerp på Åråsen torsdag i kvalifiseringen til conferenceligaen. En uke senere venter bortekampen.