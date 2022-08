Eriksen klarert for Europa-spill

NTB

Moldes nyervervelse Kristian Eriksen (27) er spilleklar før torsdagens kvalifisering til conferenceligaen mot ungarske Kisvárda.

Det opplyser Moldes pressesjef Per Lianes til NTB.

Tar Molde seg videre fra den tredje runden i kvalifiseringen, møter laget vinneren av Wolfsberger og Gzira United i playoff.

Eriksen ble klar for de blåkledde tirsdag etter hektiske dager. Flere medier har meldt at overgangen har en ramme på rundt 15 millioner kroner. Det hastet for Molde å få overgangen på plass for å få ham spilleklar i conferenceligaen.

Bodø/Glimt skal også ha vært interessert i Eriksen. Rosenborg prøvde å hente ham før sesongen.

– Til slutt ble denne overgangen for stor til å kunne si nei. Det er en historisk stor avtale for oss, noe vi til slutt måtte godta, sa HamKams sportssjef Espen Olsen til hamkam.no.