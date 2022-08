Hege Riise ny landslagssjef: – Må erkjenne litt hvor vi står

Hege Riise er ansatt som ny landslagssjef for Norge. Foto: Jil Yngland / NTB

NTB

Hege Riise rykker opp og får treneransvaret for det norske kvinnelandslaget i fotball de neste årene. Tidligere i sommer ledet hun Norge til sølv i J19-EM.

Det opplyser Norges Fotballforbund i en pressemelding.

– Å få lede Norges A-landslag er det største, og jeg er stolt og glad over å få tillit til å lede laget og teamet. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på utfordringen, sier Riise om jobben.

– Vi er stolte av å kunne presentere ny landslagssjef som kan skilte med utrolige resultater både som spiller og trener, og som kjenner bedre enn noen konkurransen som møter oss der ute, sier fotballpresident Lise Klaveness.

Med seg i trenerteamet får hun med seg Monica Knudsen, Ingvild Stensland og Jon Knudsen (keepertrener).

– Kyniske nok

NFF går for en intern løsning etter at Martin Sjögren måtte gi seg. Svensken hadde ett år igjen av kontrakten, men betalte prisen for nok en EM-fiasko.

Tap for England (0-8) og Østerrike (0-1) ga norsk exit i gruppespillet.

– Når man ser på de beste EM-lagene, må vi erkjenne litt hvor vi står nå og jobbe ut fra det. Vi må dyrke det vi er gode på og være kyniske nok på å ta vekk det motstanderne er gode på, sier den ferske landslagssjefen.

Mange har siden pekt på Riise som en naturlig erstatter. Det har også NFF-ledelsen konkludert med. 53-åringen ledet nylig J19-landslaget helt til EM-finalen.

Som spiller ble hun både europamester (1993), verdensmester (1995) og olympisk mester (2000) med Norge. Hun var en av sin generasjons aller beste spillere og topper den norske lista over flest landskamper (188).

Erfaren

Riise har også en rekke meritter å vise til fra tiden som trener i LSK Kvinner. Hun ble dobbeltmester (serie og cup) med klubben i 2016, 2018 og 2019. Det ble ikke cupgull i 2017, men LSK tok en suveren ligatittel.

I januar i fjor tok Riise over som midlertidig trener for Englands kvinnelandslag i tre treningskamper, og senere fikk hun jobben med å lede Storbritannia i Tokyo-OL. Britene gikk enkelt videre fra puljespillet, men røk i første utslagsrunde mot Australia etter ekstraomganger.

Fra 2009 til 2012 var Riise assistenttrener for USA under svenske Pia Sundhage. Der var Riise med på å vinne sølv i VM i 2011 og gull i OL i 2012.

Rett til VM?

Norge kan allerede i Riises første kamp kvalifisere seg til sitt niende VM-sluttspill av like mange mulige. Ett poeng i Belgia 2. september vil ordne det.

Klarer man ikke det, vil et begrenset tap (inntil tre mål) og hjemmeseier over Albania 6. september også løse ut billett.

– Det blir hektisk, men vi skal bruke tiden nå til å preppe inn mot de første kampene. Alle skjønner hva de kampene betyr, og vi ser nå alle Belgias kamper fra EM og på hvordan vi skal slå dem, sier Riise.

Sluttspillet er i Australia og New Zealand neste år og avgjør blant annet hvem som får være med i Paris-OL om to år. Neste EM følger om tre år. Hvor det arrangeres, avgjøres i desember. En nordisk søknad med kamper blant annet i Norge er et av alternativene.

Norge har ikke tatt seg forbi en kvartfinale siden veien mot EM-finalen i 2013.