Må spille ishockey i Russland neste sesong: – Jeg har ikke råd til å terminere kontrakten

Jakob Lilja er den tredje svenske spilleren som skal spille i den russiske ishockeyligaen KHL neste sesong. Den offensive spilleren sier at han ikke har råd til å si opp kontrakten som ble signert med Dynamo Moskva like før krigen.

Jakob Lilja kan skilte med kamper i NHL og for det svenske landslaget. Nå forteller han i et stort intervju med Expressen at den nye 2-års kontrakten for den kommende sesongen med Dynamo Moskva ble signert i februar, rett før starten av den russiske aggresjonskrigen, og at han ikke har råd til å terminere kontrakten.

– Jeg har ikke råd til å kjøpe meg ut av kontrakten. Det har vært forsøk på å kansellere kontrakten. Den sveitsiske klubben prøvde å forhandle om å kjøpe meg ut. Det samme gjør Malmö og Linköping sier Lilja.

Lilja er klar over at spill i den russiske ligaen sannsynligvis vil bli fordømt over hele verden. Men med egne ord har han gjort det helt klart at han ønsker å kansellere kontrakten med den russiske klubben.

FIFA har mer makt

All kommunikasjon med Dynamo Moskva har blitt håndtert gjennom svenskens agent. Han har selv ikke vært i kontakt med klubben. Det svenske ishockeyforbundet har heller ikke vært i stand til å hjelpe til med situasjonen.

På fotballsiden har det internasjonale fotballforbundet FIFA satt opp retningslinjer for spillere for å kunne sette kontraktene sine på pause.

Det har ikke skjedd i ishockey.

– Fotballen er større. FIFA har nok mer makt, vil jeg tro. Jeg kan ikke svare på det, sier svensken.

Ifølge Lilja må utøveren ta ansvar for kontrakten han har inngått. Han sier han forstår reaksjonene på kontrakten sin. Han minner imidlertid om at ting ikke alltid er så svart-hvitt.

– Dette påvirkes av mange faktorer. Som jeg sa tidligere, er jeg klar til å kansellere kontrakten og legge pengene på bordet, men det vil koste meg mer enn det jeg eier, avslutter Lilja.

Jakob Lilja (15), til høyre, feirer scoringen sin med Riley Nash (20) for Columbus Blue Jackets, 27. desember i 2019 i Washington. Foto: Nick Wass /AP Les mer Lukk

Kan lide samme skjebne

I Finland er det bestemt at de idrettsutøverne som velger å drive med idrett i Russland er utestengt for spill på landslaget. Nylig ble det bekreftet at den finske ishockeyspilleren Teemu Pulkkinen returner til russisk liga, noe som stengte døren for videre landslagsspill.

Lilja har også representert det svenske ishockeylandslaget. Å spille i Russland betyr trolig at videre spill for det svenske landslaget er utelukket.